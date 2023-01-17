Kursiyerlere yangın eğitimi

Düzce BELMEK, bünyesinde farklı branşlarda kurs gören kursiyerlere yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kursiyerlere yangınla mücadele hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.

Aziziye Mahallesinde bulunan BELMEK ana binasında gerçekleştirilen eğitimlerin ilk etabında yangın esnasında doğru davranış şekilleri, yangın söndürücülerin kullanımı ve gerçekleşebilecek yangınlarda hareket ve müdahalelere yönelik bilgiler sunuldu. Slaytlar ve örnek videolarla zenginleştirilen eğitimde Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ve itfaiye personelleri kursiyerlerin sorularını da yanıtladı.

Teorik eğitimin ardından kurs bahçesinde uygulamalı eğitim yapıldı. Eğitimde, güvenlik önlemleri altında kursiyerlerin temsili olarak çıkan yangına, yangın tüpleri ile müdahale etmeleri sağlandı.