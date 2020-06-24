Kursiyerlerin emekleri online tanıtılıyor

Halk Eğitim Merkezleri her yıl yıl sonu etkinlikleri düzenleyerek kursiyerlerin yapmış oldukları birbirinden güzel el emeği eserler sergilenirdi. Bu yıl yaşanan pandemi nedeniyle faaliyetlerinin birçoğunu gerçekleştiremedi.

Çilimli Kaymakamlığı Çilimli Halk Eğitimi Merkezi de özveri ile öğretmenler ve kursiyerler tarafından el emeği, göz nuru ile büyük bir heyecanla yapılan bu ürünleri online ortamda vatandaşların ziyaretlerine sundular.

Çilimli Halk Eğitimi Merkezi, korona virüs salgını sürecinde ihtiyaç duyulan cerrahi maske üretiminde gönüllü olarak görev alan usta öğreticiler “Devletimizin ve milletimizin yanında bizde varız diyerek” bu mücadeleye ortak olmuşlardı.