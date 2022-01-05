Kursu başarı ile bitirenlere belgeleri verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde Düzce'de din görevlilerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Düzce Müftülüğünde düzenlenen ve 24 hafta devam eden Tashih-i Huruf Hizmet İçi Eğitim programı yapıldı. Programa katılım sağlayan din görevlisi kursiyerler program sonunda Kurs bitirme belgelerini Müftü Rüstem Can tarafından 13 kişiye verildi.