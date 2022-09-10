Kursu başarıyla tamamladılar

Kılıç, çocuklara hayatları boyunca spor yapmayı bırakmamalarını söyledi.

Beyköy Belediyesi çocukların spor yapması için yaz boyunca bir çok dalda kurs açtı. Açılan kurslara çocuklar büyük ilgi gösterirken yaz boyu çocuklar bilgisayar ve tabletten uzak kalarak spor yaptı.

Yaz spor okullarının kapanışı düzenlenen etkinlikle yapıldı. Belediye Başkanı Osman Kılıç, yaz spor okulları karate kurslarına katılım sağlayan öğrencilere başarı belgesi verdi, kol saati hediye etti. Kılıç, “Kurslarımıza ilgileri için genç öğrencilerimizi tebrik ediyorum hayatın her alanında spor ve sağlıklı bir hayat diliyorum” dedi.