Kurugöl Tabiat parkında çevre temizliği yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaynaşlı'da bulunan Kurugöl Tabiat parkında çevre temizliği yaptı. Ekipler bölgede vatandaşların piknik sonrasında çöp bırakmamalarını tabiat alanını temiz bırakılmasını bekliyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Kurugöl Tabiat Parkı'nda Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince çevre temizliği yapıldı. Sağlıklı bir çevrede yaşamak insanların en temel haklarından birisidir felsefesi ile yola çıkan ekipler bölgede bulunan çöpleri temizledi. Tabiat parkını ziyaret eden vatandaşlar ve piknik yapan vatandaşlardan geriye kalan çöplerin doğaya zarar verdiği belirtilirken, yetkililer bölgede bulunacak vatandaşların gerisinde çöp bırakmamalarını bekliyor.