Kurugöl'ün adı Korugöl oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan ve 2011 yılında Tabiat parkı olan Kurugöl, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından isim değişikliğine gidildi. Gölün adı artık Korugöl olacak.

Kaynaşlı ilçesi sınırlarında bulunan yaklaşık 22 hektarlık alanı ile 2011 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kurgöl Tabiat parkı olarak ilan edilen parkın ismi değiştirildi. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan çalışma ile tabiat parkında artan ziyaretçi sayısı, alanın sınır revizyonu yapıldı. Alanın büyüklüğü yaklaşık 31 hektara çıkarılması ve isminden dolayı yanlış anlaşılması sebebi ile Bakanlığa isim değişikliği önerisinde bulunuldu. Çevresindeki ormanlar ve etrafında yerleşim olmaması ile koru ormanları olarak adlandırılan bölgede ki gölün ismi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Korugöl Tabiat parkı olarak ilan edildi. Bölgede yapılacak çalışmalar ile eski adı Kurugöl olan tabiat parkının yeni ismi Korugöl olarak tabelalara da yerleştirilecek.