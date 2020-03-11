Kurugöl'ün turizme kazandırılması isteniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Kurugöl turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Kurugöl Köyü Muhtarı Abdullah Biriktir “Gölün turizme kazandırılması için yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz” dedi.

Akçakoca'ya bağlı Kurugöl köyü sınırları içinde bulunan Kurugölü turizme kazandırma çalışmaları devam ediyor. Kurugöl Köyü Muhtarı Abdullah Biriktir, Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci köyün zirvesinde bulunan göl çevresinde inceleme yaptılar. Göl ve çevresinin köy tüzel kişiliğine devredilmesi halinde turizme kazandırılması bekleniyor.

Köy muhtarı Abdullah Biriktir, gölün turizme kazandırılması için yetkililerin harekete geçmesini isteyerek “Bu göl ilçemiz sınırları içindeki tek göldür. Büyüklerimizin buraya sahip çıkmasını bekliyoruz. Yok olup gitmesine gönlümüz razı değil, insanların piknik yaptıkları, nefes aldıkları bir yer olmasını istiyoruz“ dedi.