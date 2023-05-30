İhlas Haber Ajansı

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Kurumlar arası masa tenisi turnuvası yapıldı

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği kurumlar arası masa tenisi müsabakaları tamamlandı.


Bahçeşehir Spor Salonunda iki gün süren, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği masa tenisi turnuvası çekişmeli geçen maçlar yapıldı. Düzce içinde kamu kurum ve kuruluşlarının kaynaşmasını amaçlayan turnuvaya 11 kurum katıldı. Yapılan müsabakaların sonunda Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü birinci, Atatürk Devlet Hastanesi ikinci, Düzce Üniversitesi üçüncü ve Çilimli Diyanet Gençlik dördüncü oldu.


Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt İdare Birimi Müdürü Evren Dilman takdim etti.

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