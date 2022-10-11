Kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Amatör Spor Haftasında spora dikkat çekmek ve amatör sporların güçlenmesini sağlamak için kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvalara katılan ve Düzce'deki çeşitli kurumlarda görev yapan basın mensupları, Düzce Basın adı altında kurdukları takımla ilk kez turnuvaya katıldı.

Turnuvanın ilk maçında Düzce Basın ve Gümüşova Belediyesi 18 Temmuz Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikalarında atak oynayan Düzce Basın takımı daha sonraki dakikalarda rakibi karşısında organizasyon hataları yaparak sahadan 2- İki set üzerinden oynanan maçlar sonrasında yarı final ve finale çıkacak takımlar aldıkları galibiyetlere göre değerlendirilecekler.

Düzce Basın, bundan sonraki maçını 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 20.00'da Bahçeşehir spor salonunda Orman İşletme Müdürlüğü ile karşı karşıya gelecek.

Yine fikstür gereği Düzce Basın bir sonraki maçını ise 18 Ekim 2022 Salı günü saat 20.00'da Sosyal Güvenlik Kurumu ile Kalıcı Konutlarda bulunan spor salonunda karşılaşacak.