Gençlik ve Spor Düzce Müdürlüğü tarafından amatör sporların geliştirilmesi ve özendirilmesi için Amatör Spor Haftası etkinlikleri dahilinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası devam ediyor. Grup maçlarının oynandığı turnuvada ilk maçını 2-0 kaybeden Düzce Basın takımı ikinci maçında Düzce Orman takımı ile karşı karşıya geldi. Yeni Koç Nurullah Çelebi ile sahaya çıkan Düzce Basın maçın ilk setinde rakibini 25-16, ikinci setinde ise 25-20 yenerek sahadan 2-

Düzce Basın takımı gruptaki son maçında 18 Ekim 2022 Salı günü saat 20.00'da Sosyal Güvenlik takımıyla karşılaşacak.