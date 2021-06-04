Öğretim Üyesi Leyla Özkan yürütücülüğünde gerçekleştirilen projeyle üniversitenin Konuralp Yerleşkesinde kuş halkalama çalışması yapıldı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin kuş geçişleri için önemli bir alan olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Leyla Özkan, Düzce Üniversitesi kampüsünde halkalama metodu uygulanarak avifaunanın belirlenmesi başlıklı bilimsel araştırma projeleri kapsamında çalışmalar yapıldığını ifade etti. Yerli ve göçmen 23 türden 81 kuşun halkalandığı bilgisini veren Özkan, bölgemiz için kuş halkalama çalışmalarının düzenli hale getirilmesinin doğa araştırmaları bakımından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kuş halkalama çalışmaları hakkında da genel bir bilgi veren Dr. Leyla Özkan, “Kuş halkalama çalışmaları, kuşların yaşamları ile ilgili bilgi edinmek üzere tüm dünyada yüzyılı aşkın bir süredir uygulanan yaygın bir yöntemdir. Bu yöntemle, temelde kuşların göçleri ve popülasyon dinamikleri araştırılmaktadır. Kuş halkalama; kuşlara zarar vermeyen sis ağları ile kuşların yakalayıp, her birinde özgün bir numara olan ve kimlik niteliği taşıyan, hafif, paslanmaz, alüminyum ya da çelik halkaların kuşların bacağına takılması ve kuşun serbest bırakılması işlemlerinden oluşmaktadır. Ülkemiz, kuş göçlerinde önemli bir konuma sahiptir. İlkbahar Afrika-Avrasya ve Sonbahar Avrasya-Afrika kuş göçlerinde, Artvin (Borçka), Hatay (Belen) ve İstanbul Boğazı çok sayıda kuş türünün ve kalabalık popülasyonların geçiş yaptığı dar boğazları oluştururken ülke içine dağılan pek çok tali göç yolları vardır” dedi.

Kuş halkalama çalışmaları, özellikle göç dönemlerinde göçmen kuş haraketliliğini takip edebilmek amacıyla ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapıldığını söyleyen Leyla Özkan, “Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Halkalama çalışmalarını desteklemekte ve koordine etmektedir. Ülkemizde aktif olarak çalışan 5 farklı halkalama istasyonu mevcuttur. Bunlar; Cernek Halkalama İstasyonu, Boğazkent Halkalama İstasyonu, Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, Eymir Kuş Halkalama İstasyonu ve İstanbul Avcılar Kuş Halkalama istasyonudur. Her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde düzenli olarak bu istasyonlarda halkalama yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Arazi çalışmalarına katılarak kendisine hem yardımcı olan, hem de bitirme tezi hazırlayan Hasan Bektaş'a teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu.