Kusursuz Kafe kamelyalara hizmete başladı

Engelli bireylerin hem çalışıp iş tecrübesi edindiği, hem de kendilerini geliştirdikleri Kusursuz Kafe, Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Hizmet kalitesini giderek arttıran Kusursuz Kafe, son olarak bulunduğu parka hizmet vermeye başladı. Daha önce Kent Park içerisindeki kamelyalara gelen vatandaşların siparişlerini karşılayamayan kafe yönetimi, bu sebeple çalışan engelli birey sayısını arttırdı. Parka gelecek vatandaşlar kafeden istediği siparişi artık verebilecek.