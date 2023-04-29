Kut'ül Amare'yi böyle andılar

yıl dönümü dolayısıyla Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından duygu dolu bir anma programı düzenlendi.

Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve izleyicilerden büyük beğeni toplayan programda, duygu dolu anlar yaşandı. Protokol üyelerinin öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etmelerinin ardından, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Etkinliğe; Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tarım Müdür Vekili Hüseyin Dikman, protokol üyeleri, öğrenci velileri ve çok sayıda misafir katılım sağladı.