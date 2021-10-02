DÜZCE (İHA) – Düzce Fehmi Öney Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik kütüphane oryantasyonu eğitimi tamamlanarak çocuklara kütüphane ile ilgili bilgiler verildi.

Düzce halk Kütüphanesi, çocuklara yönelik düzenlediği kütüphane tanıtımını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Özellikle Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Ay tarafından bizzat yapılan eğitimlerin yenisi Düzce Fehmi Önet Sevgi Evleri'nde yapıldı. Yurtta kalan çocuklara yönelik gerçekleştirilen Kütüphane Oryantasyonu tamamlandı. Ayrıca çocuklara kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mobil uygulamalarının da tanıtımı yapıldı. E-Kitabım, Kütüphanem Cepte, Etkin Kütüphane ve Konuşan Kitaplık gibi konular üzerine çocuklara bilgilendirmelerde yapıldı.