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Kütüphaneciler Akçakocalı okurlar ile buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu, beraberindeki kütüphaneciler ile birlikte Akçakocalı kitapseverlerle buluştu.


Düzce'de, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nün girişimleriyle tüm ilçelerde kütüphaneler açıldı. Binlerce kitap okurlarla buluşturulurken, kütüphanelerde de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu da, bu etkinlikleri desteklemek amacıyla ilçeleri gezerek, halk kütüphanelerinde okurlar ile bir araya geliyor. Bu çerçevede kütüphaneci Arzu Güvenç, Hilay Ay ve Tuğba Narinç ile birlikte Akçakoca'ya giden Kurtoğlu, kütüphanenin önemini anlattı.

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