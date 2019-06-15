Kütüphanede hafta sonu incelemesi

Zülkif Dağlı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve beraberindeki heyet ile birlikte İl Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Genel Müdür Yardımcısı Yahya Özen ve Daire Başkanı Ahmet Özekmekçi, Düzce ziyaretinde ilk olarak Vali Dr. Zülkif Dağlı'ya nezaket ziyaretinde bulundular. Ardından ise heyet İl Halk Kütüphanesine geçerek incelemelerde bulundular öğrencilerle sohbet ettiler. Öğrenciler Vali Zülkif Dağlı'ya memnuniyetlerini dile getirdiler.