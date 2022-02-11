Kütüphanenin iç tadilatı tamamlanıyor

Faruk Özlü'nün Düzcelilere armağan ettiği ve Millet Bahçesi'ne dahil edilen eski kaymakamlık lojmanının millet kütüphanesine dönüştürülmesi süreci devam ediyor.

Eski kaymakamlık lojmanının kitap-kafeye dönüştürülerek Millet Bahçesiyle bütünleşmesi için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. Lojmanın tahsisinin alınmasının ardından Belediye Başkanı Özlü'nün talimatlarıyla tadilat çalışmalarına başlayan ekipler, ilk olarak binanın çatısını yeniledi. Düzce Belediyesinin yaptığı çatı çalışmalarının ardından Kelebek Mobilya firması iç kısım tadilatını kısa sürede tamamlayacak.

İki katlı ve 315 metrekareden oluşan binada bir adet bilgisayarlı dijital salon, bir adet ofis, kalan bütün alan net 150 metrekare okuma salonu olarak tasarlandı. Okuma salonlarında ders çalışmaya, bilgisayar kullanmaya da elverişli oturma alanları bulunacak.

Başkan Özlü'nün binanın kitap-kafe tarzında hazırlanarak her kesimden vatandaşa hitap etmesini istediği millet kütüphanesinin bahçesi de içi kadar güzel ve işlevsel olacak. 850 metrekarelik bahçesi olan kütüphane, peyzaj çalışması sonrası oturma alanlarıyla açık hava okuma salonu işlevini kazanacak. Çay, kahve gibi içecek servisinin olacağı kütüphanede ücretsiz Wi-Fi hizmeti de verilecek. Bahçe dâhil tüm mobilyalarının kelebek mobilya tarafından üstlenildiği bilinen yapının baharda tamamlanıp yaz ayında aktif kullanımda olması planlanıyor. Vatandaşlardan gelecek taleplere göre kütüphane 7/24 açık olabilecek.