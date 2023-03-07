Kuyumcularda Kadınlar Günü mesaisi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kuyumcularda zaman zaman alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Kadınlar Günü dolayısıyla sevdiklerine hediye almak isteyen vatandaşlar, alışveriş merkezlerinde ve kuyumcularda yoğunluk oluşturuyor. Hediye arayışına girenlerin ilk tercihi ise altından yana oluyor. Sevdiklerine hediye almak isteyen vatandaşlar kuyumcularda tektaş yüzük, küpe, kolye ve bileklik bakıyor.

Kadınların takı kullanmayı çok sevdiğini söyleyen kuyumcu mağazasının müdürü Tansu Koçak, "Kadınlar aksesuar kullanmayı çok severler ve bu altın olduğunda tüm grupları sayabiliriz. Başta yüzük, bileklik, kolye, zincir, küpe kısacası tüm grupları kadınların sevdiği aksesuar grupları olarak sayabiliriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hediye olarak kadınların günlük yaşantılarında takabilecekleri ve en önemlisi hatıra kalabileceği takıların tercih edilmesi daha doğrudur bence. Bu gruplarda da özellikle pırlanta yüzükler, kolyeler, bileklikler, küpeler tercih edilebilir" dedi.

"Tektaş yüzük aldığınız zaman birkaç ay sonra alyans ihtiyacı olacaktır"

Kadınlar Günü'ne özel maliyetine satış yaptıklarını belirten Koçak, "Piyasada 10 bin lira olan pırlanta yüzükleri biz 3 bin 700 liraya satıyoruz. Kadınlara 'Tektaş mı, beştaş mı ya da alyans mı?' diye soranlar oluyor. Aslında ben hepsi diyebilirim. Bu kişinin tercihine göre değişebilir. Bir kadına tektaş yüzük aldığınız zaman birkaç ay sonra alyans ihtiyacı olacaktır. Yani kadınları tek taş, beş taş ya da alyans diye gruplandırmak çok doğru değil. Hem tektaş hem beştaş hem de alyans diye 3'lü olarak sayabiliriz" diye konuştu.