KYK'lılar potada buluştu

Grup Elemeleri Düzce'de başladı.

15-21 Nisan 2019 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda Grup Elemeleri başladı. Düzce, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Sakarya, Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale'nin yarışacağı Kyk iller arası Basketbol Bölge 2.Grup Elemeleri içi 18 Temmuz Spor Salonu'nda açılış seremonisi yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, KYK iller arası basketbol turnuvasına katılan tüm takımlara başarı dileyerek turnuvaya start verdi. Takımlar 7 gün boyunca, 27-02 Mayıs 2019 tarihleri arasında yine Düzce'nin ev sahipliğini yapacağı Türkiye Finallerine kalma mücadelesi verecekler.