Lastik yakan şahsa ceza

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Ağa Mahallesinde lastik yakarak çevreyi kirleten vatandaşa cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, havayı kirletecek petrol maddeleri, poşet, çuval ve lastik gibi malzemelerin yakımı ile ilgili olarak cezai işlem yapılacağını duyurdu. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ağa Mahallesinde lastik yakan bir şahsa Çevre Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uyguladı. Aldıkları ihbarı değerlendiren ekipler, boş bir tarlada biriktirdiği lastikleri yakan kişiye para cezası keserken yanmakta olan lastikleri de itfaiye aracıyla söndürdü.

Zabıta Müdürlüğü yaptığı açıklamada; çevre, hava ve su kirliliğine neden olabilecek tüm eylemlere Çevre Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacağını belirterek vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.