Lazer ameliyatları ile hastalar daha kısa sürede taburcu oluyor

Bu kapsamda, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Sami Doğan, toplumda sıkça görülen hemoroid hastalığının tedavisinde, hastaların sağlığına daha az ağrısız kavuşmasını sağlayan lazer ile ameliyat yöntemi hakkında bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üyesi Sami Doğan, “Hemoroid halk arasında basur, mayasıl, meme olarak geçse de bu hastalığın ne olduğunu bilmeyen yoktur. Hastalığın tanımı olarak basitçe o bölgede toplar damar genişlemesi diyebiliriz. En sık sebepleri kabızlık, doğum, ıkınma, ailesel yatkınlık, beslenme alışkanlığıdır. Lazer hemorroid cerrahisi, belli bir evreye gelmiş hemoroid pakelerini (genişlemiş toplar damarları) lazer enerjisi yardımıyla küçültme işlemidir” şeklinde konuştu.

“Dünya standartlarında, güncel ve etkili bir yöntem”

Düzce Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğe belli şikayetlerle başvuran hastalarda muayene sonrası, talep olması ve uygun bulunması halinde lazer işleminin uygulandığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Doğan, “Hemoroid hastalığının başka tedavi yöntemleri mevcuttur. İlaç kullanma, bant uygulama, içine ilaç sıkma, damar kapama cihazı kullanma, zımba kullanma, dikişli dikişsiz cerrahi yapma bu yöntemler arasında sayılabilir. Hekimin görevi hastalığın iyileşmesine vesile olmak. Cihaz alınmadan önce hastanın durumuna, hemoroid evresine göre bu tedavi seçeneklerinden uygun olanı yapılıyordu. Lazer cihazıyla bu hastalıkla mücadelede hekimin eline dünya standartlarında, güncel ve etkili bir yöntem geçti. Ayrıca perianal fistül (makat fistülü), pilonidal sinüs (kıl dönmesi) için de lazer cihazı etkin biçimde kullanılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Hasta işlem sonrası en kısa sürede normal hayatına devam edebiliyor”

Lazer hemorroid cerrahisinin hastaya sağladığı avantajlara dikkat çeken Düzce Üniversitesi öğretim üyesi; “Hasta için ise haberler daha iyi. İşlem için derin anestezi verilmesine gerek kalmadan da lokal anestezi (ufak bir iğne yapılması) yeterli oluyor. Hasta muayene sonrası uygun bulunur ve kabul ederse direkt işleme alınabiliyor. Hasta işlem sonrası aynı gün işine, evine, normal hayatına devam edebiliyor. Ağrı yok denecek kadar azdır. Ek hastalığı olan bireyler (kalp, şeker, tansiyon gibi) rahatlıkla bu ameliyatı olabilir. Klasik ameliyat sonrası en korkulan problem, dışkılama sonrası şiddetli ağrı hissi veya büyük abdest tutamama olasılığıdır. Lazer hemoroidektomi operasyonunda bu tür komplikasyonlar diğer yöntemlere göre daha az yaşanmamaktadır” dedi.

Bu cihazın Düzce Üniversitesi Hastanesi adına büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Dr. Öğr.Üyesi Sami Doğan, açıklamasını; “Hemoroid şikayeti olanlar, ihmal edenler, söylemekten çekinenler bu kazanımı fırsata çevirsinler. Gelip muayene olsunlar, uygun bulunurlarsa geçmiş sıkıntılardan kurtulup konforlu bir yaşama kavuşsunlar” şeklinde sonlandırdı.