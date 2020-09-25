LGS deneme sınavı sosyal mesafeli yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Çilimli İmam Hatip Ortaokulu 2021'de LGS sınavına girecek öğrencileri için sosyal mesafeli deneme sınavı yaptı.

Korona virüs sonrasında uzun bir süre okullara gidemeyen öğrenciler, alınan tedbirler sonrasında okullara gitmeye başladı. Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri 2021 yılında LGS'ye girecek öğrencileri için deneme sınavı hazırladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen deneme sınavının ilerleyen zamanlarda tekrar yapılması bekleniyor.