İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

LGS deneme sınavı sosyal mesafeli yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Çilimli İmam Hatip Ortaokulu 2021’de LGS sınavına girecek öğrencileri için sosyal mesafeli deneme sınavı yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Çilimli İmam Hatip Ortaokulu 2021'de LGS sınavına girecek öğrencileri için sosyal mesafeli deneme sınavı yaptı.


Korona virüs sonrasında uzun bir süre okullara gidemeyen öğrenciler, alınan tedbirler sonrasında okullara gitmeye başladı. Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri 2021 yılında LGS'ye girecek öğrencileri için deneme sınavı hazırladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen deneme sınavının ilerleyen zamanlarda tekrar yapılması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.