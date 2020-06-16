LGS için geri sayım başladı

Emül, “Her ihtimale karşılık öğrenciler biraz daha evden erken çıkmalı” dedi.

20 Haziran Cumartesi günü ülke genelinde binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'na girecek. İki bölüm şeklinde uygulanacak sınavda, öğrencilerin son hazırlıkları sınav öncesi, sonrası ve sınav günü neler yapması gerektiği ile ilgili bilgiler veren Düzce Bahçeşehir Kolesi PDR birimi Başkanı Büşra Emül açıkladı. Emül, “Sınava sayılı gün kaldığında öğrencinin kendini zihinsel olarak hazırlaması önemlidir. Bu zamana kadar başardıklarınıza odaklanın; kendinize güvenin. Çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inanın. Sınavdan önceki gece rahat ve yeteri kadar uyumaya dikkat edin. Normalde yattığınızdan çok erken ya da çok geç uyumaya çalışmayın. Sınavdan önceki günü mümkün olduğunca sıradan bir gününüz gibi geçirin. Bilgisayar oyunları gibi saatlerce sabit kalmana ve zihninin yorulmasına neden olacak etkinliklerden kaçının. Sınav sabahı dengeli bir kahvaltı yapın. Genelde kahvaltıda ne yiyorsanız sınav sabahı da benzer gıdalar tüketmeye dikkat edin. Ani bir şekilde enerjinizi yükseltip sonrasında kendinizi yorgun hissetmenize neden olacak abur cuburlardan uzak durun. Sınav günü sabah her türlü ihtimali göz önüne alarak evden biraz erken çıkın. En geç saat 09.00'da okulda olacak şekilde planlama yapın. Geçerli kimlik belgenizin ve diğer ihtiyaçlarınızın yanınızda olduğundan emin olun. Sınavda sadece sınavla ilgilenin. Başkalarının ne yaptığı, soruları ne kadar hızlı çözdüğü, çevreden gelen sesler gibi unsurlar siz önemsemezseniz sizi etkilemez. Sorular ile inatlaşmayın. Aynı soruyu birkaç kere okumaya başladığınızda veya zihniniz başka konulara yöneldiğinde 10-15 sn. dinlenmek için mola vermeniz ya da başka bir soruya geçmeniz daha iyi olacaktır. Uzun ve karışık görünen sorulardan gözünüz korkmasın. Özellikle Türkçe paragraf sorularında önce soru kökünü okuyun. Matematik işlemlerini zihinden değil, kitapçık üzerinde yapın. Cevaplayamadığınız soruları soru kitapçığında bir işaret veya simge ile işaretlemeniz o soruları ikinci turda daha kolay bulmanızı sağlar. Oturumlar arasında 45 dakika süreniz olacaktır. Oturum arasında kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak dinlendirmeye dikkat edin. Bitmiş sınavla ilgili performansınıza odaklanmak yerine (iyi de olsa beklediğinizden düşük de olsa) bir sonraki bölüm için hazırlık yapın. Sınav soruları ile ilgili konuşan, kıyaslama yapan ya da kaygısı yüksek kişilerle sohbet etmeyi tercih etmeyin. Sınavdan sonra artık iyi bir tatili hak ettiniz. Kendinizle ve başardıklarınızla gurur duyun” ifadelerinde bulundu.