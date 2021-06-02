LGS öncesi sınava girecek öğrencilere uyarı

Yüz binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) artık sayılı günler kaldı. Bu yıl korona virüs pandemisinin gölgesinde yapılacak sınav öncesi hem öğrencilerde hem de ailelerinde heyecan ve stres dorukta.

Sınava girecek öğrencilerin kendilerini rahatlatabilmek, kaygılarını kontrol altına alabilmek ve motivasyonlarını artırabilmek için dikkat etmeleri gereken bazı kurallar var. Düzce Bahçeşehir Koleji yöneticileri sınav sırasında stres altında bulunan öğrenciler ve aileler için uzmanlar uyarılarda bulundular.

Yapılan uyarıda; “Sınava girecek olan öğrenciler, sınav gözetmeninin açıklamalarını dikkatli dinlesinler, cevap kağıdındaki kimlik bilgilerini kontrol etsinler, yanlışlık varsa sınav görevlilerine haber versinler. Cevap kağıdına kitapçık türünü mutlaka işaretlesinler. Öğrenciler, sınava başlamadan önce mutlaka sınav kitapçığını hızlıca gözden geçirsinler. Öğrenciler sadece sınavla ilgilensinler, başkalarının ne yaptığı, soruları ne kadar hızlı çözdüğü, çevreden gelen sesleri önemsemezlerse etkilenmezler. Uzun ve karışık gibi görünen sorulardan öğrenciler korkmasınlar. Özellikle Türkçe paragraf sorularında önce soruyu okusunlar, böylece paragrafı hangi bakış açısıyla değerlendireceklerini bilirler ve doğru cevabı bulurken zorlanmazlar.

Sorularla inatlaşmasınlar. Aynı soruyu birkaç kere okumaya başladıklarında ya da zihinleri başka konulara yöneldiğinde 5-10 saniye mola versinler. Öğrenciler sınavda cevaplayamadıkları soruları, soru kitapçığında işaretlesinler, böylece ikinci turda daha kolay bulmalarına yardımcı olur. Sorulara cevap olamayacak seçenekleri elesinler. Matematik sorularını zihinlerinden değil, soru kitapçığı üzerinde yapsınlar. Öğrenciler sınav sırasında dikkatleri dağıldığında zihinlerindeki düşüncelerin başarılarını etkileyebileceğini bilsinler. Öncelikle bunların sadece düşünce olduğunu bilmeleri gerekir ve yeniden sınava odaklansınlar. Öğrencilerin sınav sırasında heyecanlanması gayet normaldir. Bu durumda nefes egzersizleri ile heyecanlarını kontrol etsinler. Kodlamaları mutlaka öğrenciler her sorunun ardından yapsınlar. Çünkü kodlama için geçen süre bir yerde dinlenme süresidir.

3 Yanlış cevap 1 doğru cevabı sileceği için cevabını bilmedikleri soruları boş bırakmaları daha doğru olacaktır. Zamanı doğru kullanmak açısından önce ağırlık kat sayısı yüksek olan derslerin sorunlarını öncelikli olarak çözsünler. Ardından diğer derslerin sorularına yönelsinler. Sınav bittiğinde optik formlarını soru kitapçıkları ile son defa kontrol etsinler.

Oturumlar arasında 45 dakika süreleri olacaktır. Bu zaman diliminde öğrenciler zihinsel ve fiziksel olarak dinlenmeye çalışsınlar. Bitmiş sınavı değerlendirmek yerine bir sonraki bölüm için hazırlık yapsınlar. Akılları bitirdikleri sınavda kalırsa girecekleri sınavı ve anı kaçırabilirler.

Öğrenciler, sınav soruları ya da sınav performansları ile ilgili konuşan, kıyaslama yapan, kaygısı yüksek kişilerle oturumlar öncesinde sohbet etmekten kaçınsınlar. Oturumlar arasında öğrenciler, fizyolojik ihtiyaçlarını gidersinler” diyerek öğrencilere sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında yapmaları gerekenleri hatırlattılar.