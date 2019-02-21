Lisans üstü protokolüyle ilk mezunlarını verdi

Törende, yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlere diplomaları, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ali Ertuğrul tarafından takdim edildi. Diploma takdim töreni sonrasında konuşan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 1.5 yıl önce protokol imzalamak suretiyle bu çalışmayı başlattıklarını ifade ederek öğretmenleri kutladı. 37 öğretmenin yüksek lisans eğitimini tamamladığını belirten Vali Dağlı, şu anda 40 öğretmenin de lisans üstü eğitime devam ettiğini söyleyerek bu tablodan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.