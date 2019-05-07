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Lise öğrencileri Düzce Üniversitesi'ni gezdi

Düzce Üniversitesi, Gerede Anadolu Lisesi öğrencilerini Konuralp Yerleşkesi’nde ağırlayarak yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde bilgilendirdi.

Düzce Üniversitesi, Gerede Anadolu Lisesi öğrencilerini Konuralp Yerleşkesi'nde ağırlayarak yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde bilgilendirdi.


Mühendislik Fakültesi ile başlayan ziyarette misafir öğrenciler, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Laboratuvarını inceleyerek yetkililerden bölüm hakkında bilgi aldı. Fakültede yürütülen eğitim-öğretim ve merak ettikleri konular hakkında da önemli bilgiler alan üniversite adayı öğrenciler, buradan Eğitim Fakültesine geçti. Burada öğrenciler, Eğitim Fakültesi'nin bölümleri, öğrencilere sağladığı imkanlar ve yürütülen çalışmalar hakkında Düzce Üniversitesi akademisyenleri tarafından bilgilendirildi.


Son olarak İşletme Fakültesi'ni ziyaret eden Gerede Anadolu Lisesi öğrencileri ve rehber öğretmenleri, fakülte binasını ve derslikleri incelediler. Misafir öğrenciler, göstermiş oldukları ilgiden dolayı Düzce Üniversitesi çalışanlarına teşekkür etti.

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