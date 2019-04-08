İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Lise öğrencileri Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti

Düzce Üniversitesi, Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Konuralp Yerleşkesinde misafir ederek, sürdürülen eğitim-öğretim, kültürel etkinlikler ve sosyal yaşam hakkında bilgiler verdi.


Mühendislik Fakültesi ile başlayan ziyarette misafir öğrencilere; Düzce Üniversitesi öğretim elemanları tarafından derslikler ve laboratuvarlar gezdirildi. Ayrıca yürütülen çalışmalar anlatılarak, öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı.


Spor Bilimleri Fakültesi'ni de ziyaret eden üniversite adayı öğrenciler, yetkililerden bilgiler alarak, Üniversiteye ait spor kompleksini gezdi. Son olarak Teknoloji Fakültesi'ne geçen Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri, buradaki uygulama laboratuvarlarını gezerek, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.


Merak ettikleri konular hakkında da Düzce Üniversitesi yetkilileri tarafından bilgilendirilen konuk öğrenciler, bilgilendirmelerde bulunan öğretim elemanlarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.