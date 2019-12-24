Lise öğrencileri Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti

Sakarya'da eğitim faaliyetlerini sürdüren Halit Evin Kız İmam Anadolu Hatip Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetleri ve kampüs yaşamı hakkında bilgilendirildi.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki Mimarlık bölümü ile ziyaretlerine başlayan konuk öğrenciler, daha sonra Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesini ziyaret etti. Düzce Üniversitesi yetkilileri Fakültelerin lisans bölümleri ve sosyal olanakları hakkında önemli bilgiler aktarırken, öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili faydalı bilgiler edindi. Merak ettikleri soruları da soran öğrenciler Düzce Üniversitesi akademisyenlerinden gelecekte seçmeyi düşündükleri meslekler hakkında da yol gösterici bilgilere erişti.

Konuk öğrenciler Düzce Üniversitesi'ne yaptıkları ziyaret ile hem kampüs yaşamını yakından görme, hem de merak ettikleri soruların cevaplarına ulaşma olanağı elde etti.