Lise öğrencileri polisler için pedal çevirdi

Yıldönümünü kutlamak için bisiklete bindiler. 10 öğretmen 100 öğrenci 6 kilometreye yakın pedal çevirdi.

Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Polis Teşkilatı kuruluşunun 174. Yıldönümü nedeniyle öğrenciler ilk olarak dev bayrak açtılar. Bayrak açan 100'e yakın öğrenci ardından bisikletlerine binerek polis eskortu eşliğinde Aydınpınar Köyüne kadar gidip tekrar okula döndüler.

Arsal Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin İlhan, amaçlarının polisin önemine dikkat çekmek olduğunu belirterek “Polis teşkilatının kuruluşunun 174. münasebeti ile Polisimizin toplumdaki önemini, yerini ve farkındalığını hissettirmek aynı zamanda öğrencilerimizi bisiklet kullanmaya teşvik etmek amacıyla bir bisiklet turu etkinliği düzenledik. Bizlere bu etkinlikte de yalnız bırakmayan polislerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.