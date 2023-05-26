İhlas Haber Ajansı

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Lise öğrencilerin ürettiği spor aletleri okullara verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile 57 okula basketbol potası ve meşe tenisi takımı dağıtıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile 57 okula basketbol potası ve meşe tenisi takımı dağıtıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile Düzce'deki okullara spor aletleri verildi. Gençlerin yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişiminin sağlanması, yeteneklerin erken keşfedilmesi ve sporun toplumun tümüne yayılması için Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen 34 okula basketbol potası ve 23 okula masa tenisi takımı dağıtımı yapıldı.

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