Lise öğrencilerinden kardeşim üşümesin etkinliği

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi Anadolu Lisesi öğrencileri geliri kış gelmeden ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü bir nebze de olsa güldürmek amacıyla okul bahçesinde kermes düzenledi.

Çilimli Anadolu Lisesi öğretmeni Fatih Öztürk öncülüğünde okul idaresi, öğretmenler ve gönüllü öğrencilerle birlikte okul ortamında yardımlaşma, merhamet ve empati gibi değerleri yaymak ve arttırmak münasebetiyle, geliri kış gelmeden ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü bir nebze de olsa güldürmek amacıyla okul bahçesinde kermes düzenledi. Yapılan kermese Çilimli Kaymakamı Sinan Korkmaz, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş, davetliler ve öğrenciler katıldı. İki gün süren kermes renkli görüntülere sahne oldu.