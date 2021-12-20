İhlas Haber Ajansı

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Lise öğrencilerine seminer düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü ‘Gençliğe Değer’ projesi kapsamında Arsal Anadolu Lisesi’nde ‘Allah’ın Varlığının Delilleri’ konulu seminer düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü ‘Gençliğe Değer' projesi kapsamında Arsal Anadolu Lisesi'nde ‘Allah'ın Varlığının Delilleri' konulu seminer düzenledi.


Düzce İl Müftülüğü kent genelinde eğitim ve seminer faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Gençlik Koordinatörlüğünce lise öğrencilerine yönelik hazırlanan "Allah'ın Varlığının Delilleri" konulu seminer programı ilk olarak Düzce Arsal Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Gençlik koordinatörleri Neşe Yaldız ve Hasan Çiçek konuşmacı olarak katılırken, gençlerin sorularını cevapladı.

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