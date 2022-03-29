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Lise öğrencilerine su ve temiz çevre anlatıldı

Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi(DUBİYOM) ve Akçakoca Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen ‘’Yaşam İçin Su ve Temiz Çevre’’ adlı panelde, lise öğrencilerine; su kaynaklarının, doğanın kullanımı ve önemi anlatıldı.

Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi(DUBİYOM) ve Akçakoca Belediyesi'nin iş birliği ile düzenlenen ‘'Yaşam İçin Su ve Temiz Çevre'' adlı panelde, lise öğrencilerine; su kaynaklarının, doğanın kullanımı ve önemi anlatıldı.


Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve DUBİYOM Müdürü Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu'nun bilgi ve deneyimlerini paylaştığı panelde, Akçakoca Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sürdürülebilir bir yaşam için su kaynakları ve doğanın sürdürülebilir kullanılması, su kaynakları ve deniz kirliliği ile ilişkileri konularında bilgilendirildi.

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