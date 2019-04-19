Lise son sınıf öğrencileri Üniversiteyi gezdi

Yıl boyunca Düzce'den ve şehir dışından yüzlerce öğrenciyi yerleşkesinde misafir eden Düzce Üniversitesi, Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırlayarak, Düzce Üniversitesi'nde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi'ni sabah saatlerinde ziyaret eden Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ve rehber öğretmenleri, Mühendislik Fakültesini ve Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek, Fakültelerie ait derslikler ve laboratuvarlar hakkında yetkililer tarafından bilgilendirildi.

Öğleden sonra Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'ne konuk olan Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise İlahiyat Fakültesini ziyaret etti. Burada İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz tarafından karşılanan misafir öğrenciler ve rehber öğretmenleri, fakülte hakkında bilgilendirildi.

Düzce Üniversitesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin kendileri için çok verimli geçtiğini söyleyen öğrenciler ve rehber öğretmenler, Üniversite yetkililerine teşekkür etti.