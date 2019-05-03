İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolü kapsamındaki faaliyetler devam ediyor.


Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen kariyer günü programında Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek bir konferans verdi.


Programa; Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Şerif Canbay ve Dr. Öğr Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik, İktisat Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Limanlı ile öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Yunus Kara'nın takdim konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, üniversite sınavı eşiğindeki öğrencilere ve hâlihazırda Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine kariyer planlamasına ilişkin tecrübe ve tavsiyelerini aktardı.


Prof. Dr. İlhan Genç, Sosyal Bilimlerin öneminden ve bu kapsamda üniversite sınavında Sosyal Bilimlerle ilgili alanların tercihi noktasında Sosyal Bilimler Liselerinin önemini vurguladığı konuşmasında, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Lisesi arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.