Liseli gençler Düzce Üniversiteni ziyaret etti

Düzce Atatürk Anadolu Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 40 öğrenci, ara tatil döneminde üniversite eğitimini ve kampüs yaşamını yerinde görmek amacıyla Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Öğretmenleri rehberliğinde ilk olarak Fen Edebiyat Fakültesi'ni ziyaret eden konuk öğrenciler, burada Biyoloji, Fizik ve Arkeoloji Laboratuvarlarını gezdi. Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirilen öğrenciler, Biyoloji Bölümü'nün geleceği ve hayatımıza etkisi konusunda Düzce Üniversitesi yetkililerine sorularını ilettiler. Arkeoloji Bölümü Laboratuvarlarını da inceleyen öğrenciler, tarihi eserlerin ve kazılarda bulunan kemik kalıntılarının nasıl incelendiğini görme fırsatı yakaladılar. Fizik Bölümü ile Fen Edebiyat Fakültesi ziyaretini tamamlayan öğrenciler, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne geçtiler.

Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölümler hakkında bilgi edinen konuk öğrenci grubuna, bölümlerin başarı sıralamaları, zorlukları ve iş fırsatları hakkında da detaylı bilgiler aktarıldı. Son olarak Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret eden öğrencilere, Biyomedikal ve Makine Mühendisliği Laboratuvarları hakkında bilgi verildi. Merak ettikleri soruları soran ve akıllarındaki soru işaretlerini gideren öğrenciler, 11. Açık Ders uygulamasına katılarak Düzce Üniversitesi ziyaretini sonlandırdı.