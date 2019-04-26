Liseli öğrenciler Düzce Üniversitesi'ni gezdi

Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

İki gün süresince gerçekleştirilen programın ilk gününde sayısal grubu öğrencileri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ziyaret ederek bu fakülteler bünyesindeki lisans bölümleri, verilen eğitim ve kampüs yaşamı hakkında önemli bilgiler edindi.

Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi eşit ağırlık grubu öğrencileri ise ikinci günde, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi'ni ziyaret etti. Ziyarette lisans bölümleri, ders içerikleri, istihdam olanakları ile sosyal ve kültürel olanaklar konusunda misafir öğrenciler bilgilendirildi.