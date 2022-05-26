Liseli öğrenciler Düzce Üniversitesi'ni gezdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, bilinçli üniversite ve meslek seçimi yapmak isteyen lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Düzce Üniversitesi, Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni konuk etti.

Okul yöneticileri ve öğretmenleri rehberliğinde ilk olarak Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni ziyaret eden konuk öğrenciler, daha sonra sırasıyla İlahiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve son olarak da Eğitim Fakültesi'ni ziyaret etti.

Fakültelerin; eğitim-öğretim faaliyetleri, bölümleri, laboratuvarları, başarıları, istihdam olanakları, öğrencilere sundukları sosyal, kültürel, bilimsel imkanları ve kampüs yaşamı gibi birçok konuda yol gösterici bilgiler paylaşan Düzce Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencilerin yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre bölüm ve meslek seçmelerinin önemini vurguladı.

Nitelikli eğitimi, donanımlı akademik kadrosu, teknolojik altyapısı, modern spor ve sosyal tesisleri, daha eğitim aşamasındayken öğrencilerine istihdam olanağı sağlayan ve sektöre nitelikli meslek profesyonelleri kazandıran “İstihdam Meleği” projesi ile Düzce Üniversitesi'nin yükseköğretimde doğru adres olduğuna dikkat çeken akademisyenler, öğrencilerin eğitim hayatlarının en önemli seçimi öncesinde, merak ettikleri soruları da yanıtlayarak soru işaretlerini gidermiş oldu.