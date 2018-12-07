Liseli Öğrencilerden Düzce Üniversitesi'ne ziyaret

Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlahiyat Fakültesi ziyaretiyle başlayan bilgilendirme gezisinde, misafir öğrencileri Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz karşıladı. Fakülte öğretim elemanlarının da yer aldığı bilgilendirme sunumlarında üniversite adayı öğrenciler; eğitim, kültürel etkinlikler, müfredatta olan ders içerikleri hakkında bilgilendirildi. Daha sonra Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesini de ziyaret eden Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, burada yetkililerden, bölümler ve uygulamaları hakkında bilgi aldı. Mühendislik Fakültesi dersliklerini ve laboratuvarlarını da gezen misafir öğrenciler, Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

Düzce Üniversitesi'ne gerçekleştirdikleri geziden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, kedilerine gösterilen ilgiden dolayı Düzce Üniversitesi çalışanlarına teşekkür etti.