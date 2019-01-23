İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Liseli öğrencilere tanıtıldı

Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı, Mevlana Kız Meslek Lisesi ve Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik bölüm tanıtımı semineri düzenledi.


Düzce Üniversitesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Çiğdem Dursun Çalışan, Öğr. Gör. Gülden Abanoz ve Öğr. Gör. Dr. Filiz Dursun tarafından gerçekleştirilen seminerde; Düzce Meslek Yüksekokulu'nun genel tanıtımı ile Moda Tasarımı programının ders içerikleri ve yapılan etkinlikler hakkında bilgiler verilerek, derslerde üretilen ürünlerin görselleri misafir öğrencilerle paylaşıldı.


Oldukça verimli geçen seminerde, konuk öğrenciler ve öğretmenler kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.