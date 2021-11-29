Lodos nedeniyle kökünden kırılan ağaç eve devrilmeden kurtarıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan lodos sebebi ile ağaç kökünden kırılarak devrilerek hemen yanında ki başka bir ağaca çarptı. Bölgede bulunan tek katlı eve ağacın devrilmemesi için belediye ekipleri yoğun çalışma gerçekleştirerek, ağacı sorunsuz yere indirdi.

Sabah saatlerinden beri Düzce'de etkili olan lodos sebebi ile Darıcı Mahallesi'nde çam ağacı kökünden kırılarak devrildi. Darıcı sokakta bulunan tek katlı evin bahçesinde ki çam ağacı kökünden kırılıp lodos sebebi ile devrilmeye başladı. Devrilen ağacın hemen yanında ki çam ağacına dayanmasının ardından durumu fark eden vatandaşlar, olayı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yıkılma tehlikesinde olan ağaç için bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Park ve Bahçeler müdürlüğüne bağlı ekiplerde vinç yardımı ile devrilen ağacı eve yıkılmasını engellemek için çalışma başlattı. Vinç ile sabitlenen ağaç budanarak tehlikenin önüne geçilmeye çalışırken, etkili olan lodos sebebi ile dikkatli bir çalışma yapıldı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kökünden kırılan ağaç belediye ekiplerinin çalışması ile tek katlı eve devrilmeden kurtarıldı. Konu ile ilgili bilgi veren Erencan Durmuş, “Şiddetli rüzgar sebebi ile Darıcı Mahallesi Darıcı Sokak üzerinde bir ağaç yan yatıyor. Bunu gören vatandaşlarımız durumu Düzce Belediyesi'ne bildiriyor. Bizde Düzce Belediyesi olarak buraya geldik. İtfaiye Müdürlüğü bölgede yol güvenliği alarak yolu trafiğe kapattı. Park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz de ağacı güvenli bir şekilde keserek yere indirdiler. Sorunsuz bir şekilde bugünü de atlattık” ifadelerini kullandı.