Logo günü ile örnek birliktelik ve dayanışma

Düzce Üniversitesi personellerinin motivasyonunu yükseltmek, kurum aidiyetini artırmak ve ortak bir sinerji oluşturmak amacıyla Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nce hayata geçirilen Mart ayı Logo Günü'nde, tüm yerleşkelerdeki ve birimlerdeki mensuplar; Düzce Üniversitesi'ne ait logolu kıyafetler giyerek ve logolu ürünler kullanarak kurum kimliğine ve kurum aidiyetine katkı sağladı.

Gerçekleştirilen “Logo Günü” Düzce Üniversitesi mensupları arasındaki birlikteliği ve ekip ruhunu yansıtarak örnek bir dayanışma duygusu da oluşturuyor.