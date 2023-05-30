Lojman geçici olarak Düzce Üniversitesi'ne devredildi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gümüşpınar Aile Sağlığı Merkezi'ne bağlı lojmanlar geçici olarak Düzce Üniversitesi'ne devredildi.

Düzce Üniversitesi, Gümüşpınar mevkiinde yapacağı çalışmalarda kullanmak üzere Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan lojmanları geçici olarak devir aldı. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in katıldığı devir programı çerçevesinde "Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne Tahsisli Gümüşpınar Aile Sağlık Merkezi Lojmanının Düzce Üniversitesi'ne Geçici Olarak Kullanım Hakkının Verilmesi" ile ilgili protokol imzalandı.