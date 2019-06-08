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Lüks araç derede suya gömüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Konuralp Bölgesinde derenin karşısına geçmek isteyen lüks araç bir anda suya gömüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Konuralp Bölgesinde derenin karşısına geçmek isteyen lüks araç bir anda suya gömüldü.


Olay, Konurap'te bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dereden karşıdan karşıya geçmek isteyen lüks otomobil bir anda derenin içine gömüldü ve aracın içi su doldu. Araç Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtardı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

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