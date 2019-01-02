Lüks otomobil park halindeki tıra çarptı; 1 ölü 2 yaralı

D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada lüks otomobil, yol kenarında park halindeki tıra çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza; Gece saatlerinde D-100 Karayolu Kapıcı sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.S.'nin kullandığı 81 AU 389 plakalı lüks otomobil, Sakarya'dan Düzce istikametine ilerlerken, yol kenarında park halinde bulunan 81 DA 160 plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Otomobil içinde bulunan S.S., A.A. ve Ufuk Avcı yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan bütün Müdahalelere rağmen Ufuk Avcı kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Polis ve Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.