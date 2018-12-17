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Madde bağımlılığı uluslararası sempozyumunda konuşulacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı, bu hafta Perşembe Cuma günleri, kurumların işbirliği ile Düzce'de madde bağımlılığı konusunda uluslar arası sempozyum düzenleneceğini bildirdi.


Düzce Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.


Toplantıya Jandarma Komutanı Mutafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, ilgili kurum müdürleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.


Toplantıda koordinasyon kurulunun yaptığı çalışmalar görüşülürken, toplantı öncesinde açıklama yapan Vali Zülkif Dağlı, önemli isimlerin katılacağı bir sempozyum düzenleneceğini belirtti.


Vali Dağlı, yapılan çalışmaların artık ses getirmeye başladığını işaret ederek, önümüzdeki Perşembe ve Cuma günü uluslararası bir sempozyum gerçekleştirileceğini bildirdi.


Vali Dağlı, “İki gün boyunca iki ayrı salonda oturumlar olacak, ilgi duyan Düzceli hemşerilerimizin mutlaka katılmalarını bekliyoruz. İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil katılacak” ifadelerinde bulundu.


Bağımlılıkla mücadelede tüm sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Dağlı, Düzce'de diğer illere yayılacak bir model ortaya konduğunu vurguladı.

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