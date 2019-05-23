Mahalle iftarları kaynaşmayı sağlıyor

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalle iftarlarının bir diğeri Sancaklar'da düzenlendi. Bereket sofrası Körpeşler, Hamidiye ve Sancaklar Mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

Düzce Belediyesi tarafından artık geleneksel hale getirilen ve her Ramazan ayında düzenlenen mahalle iftarları tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlenen iftar programlarının bir diğeri Sancaklar Mahallesinde düzenlendi. Hamidiye ve Körpeşler mahalle sakinlerinin de davet edildiği sofrada vatandaşları Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de yalnız bırakmadı. Belediye başkanını karşılarında gören mahalle sakinleri, Özlü'ye büyük ilgi gösterdi. Masaları tek tek gezerek mahallelilerle tokalaşan Başkan Özlü de herkesin Ramazan ayını tebrik ederek “Mahalle iftarlarını kaçırmadan, hemşerilerimle birlikte oruç açmak beni ziyadesiyle memnun ediyor. Onların bize duyduğu güveni gözlerinde görüyoruz, bu da bize daha büyük bir sorumluluk veriyor. Tüm gayretimiz, onların geleceği, talep ve beklentilerini karşılamak içindir. Bereket sofralarımızda bu kalabalık, muhabbet hiç eksik olmasın inşallah” şeklinde konuştu. İftar programı, ezan okunması ve oruçların açılması ile sona erdi.