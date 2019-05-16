Mahalle iftarları Nusrettin Mahallesinde devam etti

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün her mahallede Ramazan etkinliği adı altında başlattığı açık hava iftarları, halkın yoğun katılımı ve büyük bir heyecanla devam ediyor.

Ramazan ayının başlamasından buyana yapılan iftar sofraları, vatandaşlar tarafından ilgi ile takip ediliyor. Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan iftar programı kapsamında, Ramazan ayı boyunca farklı mahallerde kurulan sokak iftarlarında vatandaş topluca iftar yapıyor.

Son olarak Nusrettin mahallesinde yapılan İftar sofrasına katılan ve hemşehrileriyle yakından ilgilenen 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yaptığı konuşmasına “Tuttuğumuz oruçlar ve yaptığımız ibadetler Allah katında da inşallah kabul olur. İnşallah güzel bir şekilde Ramazanımızı tamamlarız” diyerek mahalle iftarına katılan Nusrettin Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.