Mahalle parkına fitness aletleri yerleştirildi

Düzce Belediyesi vatandaşların talep ve isteklerini de yerine getiriyor. 2 mahalledeki parklara fitness aletleri yerleştirildi.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bahçelievler ve Yeşiltepe mahalle sakinlerinin fitness aleti talebini yerine getirdi. Düzcelilerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve çocukların oyun oynayabileceği park alanlarının yapımı hızla ilerliyor. Bir yandan yeni parklar yapılırken bir yandan da bazı parklarda oyun grupları yenileniyor.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların istek ve taleplerini de ön plana alarak fitness aletleri olmayan parklarda yeni çalışma başlattı. Yeşiltepe ve Bahçelievler Mahalle parklarında yetişkinler için fitness aletlerinin yerleştirilerek mahalle sakinlerinin talebi yerine getirildi.