İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahalle Parkları Temizlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi mahalle parklarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerin ortak kullanım alanları parklarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ağa Mahallesi oyun parkı ve muhtarlık binası çevresinde temizlik yapan ekipler, aynı zamanda Memur-Sen konutları yakınında bulunan mahalle parkında da temizlik ve bakım çalışması yaptı. Şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde ortak kullanım alanları ve çevresinde devam eden temizlik çalışmaları düzenlenen çalışma programı çerçevesinde devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.